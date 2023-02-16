Страстная и ненасытная: Филипп Киркоров раскрыл подробности сексуальной жизни Аллы Пугачевой

Филипп Киркоров решил последовать примеру многих звезд отечественного шоу-бизнеса и запустил собственный подкаст, в котором теперь обсуждает различные новости. Такой формат использует журналистка Алена Жигалова, с которой певец находится в хороших отношениях. В первом выпуске исполнитель хита «Зайка» вспомнил и о жизни с Аллой Пугачевой, о которой предпочитал особо не говорить с того момента, как она переехала в Израиль.

По словам Киркорова еще до того, как он стал мужем Примадонны, у нее был любовник Сергей Челобанов, но в итоге она выбрала Филиппа. Артист рассказал, что бывший фаворит много говорил об интимных подробностях отношений с певицей. Так, он делился тем, какая Пугачева страстная и ненасытная в постели. Но даже такой, по словам Челобанова, потрясающий секс не смог удержать вокалистку, и она вышла замуж за Киркорова.

Отметим, что сам Сергей еще в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ озвучивал подробности интимной жизни с Аллой Борисовной. Он рассказывал, как они откровенно танцевали «под коньяком» и как она пахла «навязчивым сексом».

Напомним, что в этом же подкасте Филипп Киркоров рассказал, как упустил шанс стать звездой в Японии и Китае.