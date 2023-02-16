Киркоров случайно рассекретил, о чем его уговаривала бежавшая за границу Пугачева

55-летний певец Филипп Киркоров рассекретил разговор с бывшей супругой Аллой Пугачевой, сбежавшей в Израиль. Артист привел подробности беседы, комментируя успех коллеги по сцене Витаса.

Выяснилось, что много лет назад Пугачева уговаривала его задуматься о покорении Японии и Китая. Киркоров не прислушался к Примадонне и не воспользовался тем шансом – в итоге его место занял Витас.

«Бывшая моя супруга говорила: «Ты создан для этого рынка, ты должен стать звездой в Японии и Китае». Но звездой в Китае стал Витас», - сказал певец.

По словам Киркорова, коллега оказался единственным русским артистом, который собирает на концертах там тысячи поклонников. «Эх, упустил я этот шанс», - расстроился Киркоров.

В действительности, у поп-исполнителя все не так плохо на Родине. Недавно стало известно о его даче в Подмосковье за 700 миллионов рублей, у которой есть даже причал для яхт.