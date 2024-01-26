«Страсти улеглись»: бывший муж Гагариной рассказал об отношениях с певицей

Дмитрий Исхаков не стал скрывать, в каких отношениях он находится с Полиной Гагариной. Об этом сообщает издание The Voice.

После развода фотограф и певица долгое время не могли наладить отношения. Экс-супруги нередко обменивались претензиями в публичном пространстве. Однако теперь им удалось наладить отношения. По словам Дмитрия, на сегодняшний день они с Полиной прекрасно общаются.

«Я безумно рад тому, что мы с Полиной в прекрасных дружеских отношениях. Страсти улеглись, мы чудесно общаемся. По-человечески и дружно», — высказался фотограф.

Также Дмитрий рассказал об отношениях с дочкой от певицы. По словам Исхакова, он всегда стремится к наследнице. Звездный отец испытывает счастье, когда находится рядом с Мией. Вот почему они довольно часто встречаются.

«Мы ходим в театр, танцуем, поем, просто гуляем, играем в игры иногда. Стараюсь быть рядом как можно чаще и больше», — резюмировал Дмитрий.

Ранее мы писали о том, что фотограф Дмитрий Исхаков перестал скрывать лицо дочери от Полины Гагариной. Подробности смотрите в этой статье.