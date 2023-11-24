Фотограф Дмитрий Исхаков перестал скрывать лицо дочери от Полины Гагариной

Бывший муж певицы Полины Гагариной перестал скрывать лицо их общей дочери. Фотограф Дмитрий Исхаков сделал селфи с шестилетней Мией на соревнованиях по художественной гимнастике. Об этом сообщает Газета.Ru.

Мужчина рассказал, что приехал поддержать наследницу на соревнованиях по художественной гимнастике. В итоге малышка заняла третье место. Дмитрий опубликовал в соцсетях фото с Мией, на котором поклонники, наконец, смогли увидеть ее лицо. Дочь артистки была в разноцветном наряде и с пучком на голове. Многие фанаты отметили, что она растет настоящей красавицей.

При этом сама Полина много лет старательно прятала дочь от публики. Она показывала фотографии девочки только со спины, чтобы поклонники не увидели ее лица. Только в мае 2023 года она впервые представила девочку, выйдя с ней на сцену.

Напомним, что Гагарина и Исхаков развелись после шести лет брака. Они официально стали свободными в декабре 2020 года, не делая громких заявлений. После череды скандалов знаменитостям удалось договориться. Сначала Дмитрий даже подавал иск в суд, но все вопросы удалось решить мирным путем.

Ранее экс-супруг Гагариной Исхаков сообщил о необычном выборе дочери своей будущей профессии. Многие удивились, что девочка не хочет идти по стопам матери и отца-фотографа.