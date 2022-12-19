15:45, 19 декабря 2022
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«Страсти нет»: присутствующие округлили глаза от откровений Кудрявцевой о браке с хоккеистом
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Ведущая Лера Кудрявеца сделала несколько откровений о браке с хоккеистом Игорем Макаровым. По ее словам, страсти в отношениях нет и никакого разнообразия в интимную жизнь с молодым мужем она не вносит, так как считает это ненужным.
«Поживите вместе 10 лет - страсти не будет и у вас», - заявила звезда.
По ее мнению, страсть может быть первые три года, а затем начинается быт.
«Вы – друзья, приятели, близкие люди, родня. Но, как кролики, невозможно 10 лет!» - продолжала удивлять Кудрявцева своими заявлениями.
«Костюмчики я не покупаю!» - отметила она.
Ранее сообщалось, что Кудрявцева появилась на светском мероприятии за руку с новым мужчиной. Пара долго позировала фотографам.
Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Московский комсомолец
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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