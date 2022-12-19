Лера Кудрявцева появилась на светском мероприятии за руку с новым мужчиной

Ведущая Лера Кудрявцева на открытии Live Arena вышла за руку с новым мужчиной. Пара долго позировала фотографам.

Партнером Кудрявцевой оказался певец Вячеслав Макаров. Он, как и Лера, вел мероприятие в честь открытия площадки в тот день. Судя по информации из открытых источников, он свободен, не был женат и не имеет детей.

Кудрявцева и Макаров совсем не по-дружески держались за руки. Ведущие не выпускали руку друг друга. 51-летнюю ведущую не смущало то, что она замужем.

Ранее странная Кудрявцева много раз ударила по голове продюсера Иосифа Пригожина. Он не выдержал и нанес ей ответный удар.