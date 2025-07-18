«Страшный секрет раскрыли»: Олесю Судзиловскую назвали дочерью Александра Буйнова

Певец Александр Буйнов собрал подборку слухов о себе и посмеялся над тем, что 51-летнюю актрису Олесю Судзиловскую назвали его дочерью.

«Я люблю профессионалов во всем. Тем более, людей, которые что-то делают в публичном и массовом пространстве. Я долго смеялся, увидев этот пост... Как же надо наплевательски относиться к себе и своей работе, что бы такое выдать», — возмутился в личном блоге 75-летний исполнитель хита «Пустой бамбук».

Буйнов не скрывает, что его с Судзиловской связывает давняя дружба. Актриса частый гость в его доме. Певец публично обратился к ней по поводу новых слухов.

«Олеська, наш страшный секрет раскрыли. Ждем новую волну сплетен, хотя в нашей профессии это стало нормой. Товарищи журналисты, вы хоть иногда звоните – уточняйте информацию и факты. Но за поднятое настроение – спасибо!» — посмеялся Буйнов.

Актриса отреагировала на пост певца и призналась, что новость о неожиданном отце застала ее в врасплох и рассмешила.

«Сашенька, когда мы с тобой успели?! А Алена знает?» — в шутку поинтересовалась Судзиловская.

Напомним, народный артист России счастлив в третьем браке с Аленой Буйновой. Пара вместе с 1984 года, но общих детей у них нет. У певца есть дочь Юлия от второго брака, ей 52 года. Она является мамой троих детей.

Ранее Александр Буйнов откровенно рассказал о своем диагнозе и причинах появления болезни. По мнению исполнителя хита «Пустой бамбук», рак ему был послан в наказание за то, что часто предавал.