«Страшный момент»: стилист Дембикова заявила о насилии со стороны продюсера «Перезагрузки»

Когда-то проект «Перезагрузка» стал знаковым для ТВ: он собрал именитых экспертов, поэтому моментально полюбился зрителям. Больше всего россиянам запомнилась Лина Дембикова. Девушка с яркой внешностью помогала преобразиться участникам шоу в лучшую сторону при помощи одежды. Однако внезапно Лина ушла из передачи, и лишь спустя годы для YouTube-канала «Евгений Лошак» она раскрыла причину своего ухода.

По словам девушки, она столкнулась с насилием со стороны продюсера шоу. Сначала ей высказывали недовольства в устной форме, но затем «все перешло в физическое воздействие». Лина заявила, что долгое время это терпела из-за неуверенности в себе.

«Это был довольно страшный момент. В проект я вошла юной девочкой, которой дали шанс быть в кадре. Когда ты четыре года в этом крутишься, то привыкаешь, думаешь, что все нормально», — пояснила модный эксперт.

Как выяснилось, пережить трудную ситуацию девушке помогли Ксения Бородина и Сердар Камбаров. Когда-то визажист покинул «Перезагрузку» по той же причине, что и Лина, вот почему его не удивили признания стилиста.

«Ксюша дала мне контакты нужных людей, и я пришла на канал решать эту проблему уже не с позиции слабого, а с позиции человека, который поднимет серьезный вопрос», — резюмировала Лина.

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