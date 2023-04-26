«Должен быть готов»: Яна Чурикова высказалась о психологическом насилии на «Фабрике звезд»

Проект «Фабрика звезд» уже давно не появляется в эфире ТВ, однако он по-прежнему остается на слуху у публики. Дело в том, что довольно часто участники шоу дают откровенные интервью, в которых заявляют о травле и психологическом насилии на передаче. В новой беседе с Пятым каналом Яна Чурикова поспешила внести ясность в ситуацию.

В первую очередь, телеведущая опровергла все домыслы, возникшие вокруг «Фабрики звезд». По словам Яны, многие участники шоу после его закрытия стали успешными людьми, а любое признание не является легкой задачей.

«Ты пришел учиться в школу. Ты должен быть готов к тому, что взлет не бывает мягким», — высказалась Чурикова.

При этом знаменитость отметила: сложнее всего было конкурсантам первого сезона, поскольку они еще не знали всех «правил» игры. «Они вообще не понимали, что это такое. Не могу сказать, что всем остальным было легче», — резюмировала Яна.

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