Страшный диагноз и потеря зубов: Малахов пытается помочь звезде сериала «Солдаты» Шибанову

Звезда «Солдатов» Юрий Шибанов заявил, что страдает от биполярного расстройства. Актер принял участие в шоу «МАЛАХОВ» на канале «Россия 1».

Зрители помнят Шибанова по роли сержанта Фахрутдинова. Как оказалось, жизнь звезды складывается не лучшим образом. Актер, переставший сниматься в 2012 году, попал в тяжелое положение из-за психического расстройства, а именно биполярного расстройства, которое вынудило его лечь в клинику для заботы о своем здоровье.

Кроме того, у Шибанова возникли серьезные проблемы со здоровьем полости рта, в результате чего у него отсутствуют зубы из-за пародонтита. Однако он активно работает над восстановлением своего здоровья и уже занимается лечением нижней челюсти.

Несмотря на попытки преодолеть свои проблемы, Шибанов сталкивается с поведенческими сбоями, в результате чего попадает в непредсказуемые ситуации, включая непродуманные финансовые решения. Он признался, что в периоды психоза брал кредиты, чем нанес себе значительный ущерб, и сейчас имеет огромные долги перед различными банками.

«Суммарно у меня долгов на 2,9 миллиона. Хочу их отдать, но, когда начинается психоз, ты не можешь собой управлять. Ты тотально начинаешь верить, что все иначе. Мне говорят одно, а я понимаю что-то другое», — признается Юрий.

Недавно Шибанов начал экспериментировать с трансляциями в сети в качестве стримера, предложение пришло от его продюсеров. Сейчас их основная задача — помочь ему вернуться на большую сцену и стабилизировать его финансовое положение.

В настоящее время актер проходит лечение под контролем специалистов, включая психотерапию и экспериментальные методы у доктора. Несмотря на оптимизм окружающих, эффект от лечения еще не достигнут. Сам актер выражает надежду на успешное преодоление болезни и возможность возвращения в кино.

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