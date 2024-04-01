«Если бы я не бросил пить, уже был бы там»: как жена онкобольного Романа Мадянова спасла ему жизнь

Звезда сериала «Солдаты», актер Роман Мадянов, у которого недавно обнаружили онкологию, проходит курс противоопухолевого лечения. Однако это не первое испытание, выпавшее на долю знаменитости. О том, как жена Романа Мадянова однажды спасла ему жизнь, пишет Woman.ru.

Роман Мадянов состоит в браке с супругой Натальей уже более 30 лет. Их называют одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Однако актер признавался, что за все эти годы они с женой не раз находились на грани развода. Но супругам удавалось сохранить брак благодаря не только любви, но и трудностям и испытаниям, через которые они проходили вместе.

Одним из таких испытаний стало пристрастие Романа Мадянова к алкоголю. В начале нулевых актер столкнулся с кризисом в карьере, ему становилось все сложнее искать новые роли и из-за этого он начал выпивать. Когда стало очевидно, что это увлечение алкоголем превратилось в серьезную проблему, супруга артиста Наталья решилась поставить ему ультиматум — или водка, или она.

Слова жены сильно повлияли на Романа Мадянова и спустя время он смог взять себя в руки. После этой истории супруги стали еще ближе и сейчас уже не представляют жизни друг без друга.

«Лично я не испытываю никакой ущербности, что живу больше 30 лет с одной женщиной, со своим любимым человеком, с которым мы прошли уже все — и огонь, и воду, и медные трубы, и мои проблемы с алкоголем. <…> А вот если бы я не бросил пить, давно бы уже был там, на 1,5 метрах под землей», — заявил Роман Мадянов.

Ранее сообщалось о том, что стали известны подробности состояния онкобольного Романа Мадянова.