Страшные слова: Авербух высказался о возвращении Костомарова на лед

Роман Костомаров продолжает бороться за скорейшее выздоровление. Врачи вывели спортсмена из комы, и теперь он начинает тренировать мышцы после ампутаций. В свою очередь, специалисты разрабатывают протезы для фигуриста.

Сможет ли Костомаров жить с протезами без сложностей, остаётся только догадываться. Дело в том, что современные технологии создают наилучшие условия, но все зависит от возможностей самого организма человека.

Однако Илья Авербух в преддверии 50-летия заявил, что надеется увидеть Костомарова на льду. Празднование ознаменуется показом полюбившихся спектаклей. Хореограф признался, что некоторые из них он не представляет без участия Костомарова.

«50-летие — страшные слова какие-то. Хотелось бы показать и «Кармен». У нас уже есть предварительная договоренность о том, что "Кармен" мы перезапустим с Женей Медведевой в главной роли. Женя прям горит этой историей», — поделился мыслями Авербух.

Также Авербух рассказал о планирующемся показе спектаклей «Ромео и Джульетта» и «Анна Каренина».

«С "Анной Карениной", конечно, сложнее всего, потому что пока я не могу представить себе спектакль без участия Ромы. Мы все все понимаем. Я очень надеюсь, что он будет не без его участия», — заключил он.

Ранее мы писали, что реабилитация легких у Костомарова может закончиться бедой.