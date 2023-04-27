Ошибка ударит по здоровью: реабилитация легких у Костомарова может закончиться бедой

Фигурист Роман Костомаров начал реабилитацию и приступил к физическим упражнениям – они даются фигуристу с трудом. Врачи приступили к восстановлению легких, но есть нюанс, который может затянуть процесс и вовсе ударить по здоровью спортсмена.

О нем рассказал врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.

По его словам, спортсмену нельзя давать большие нагрузки, несмотря на его желание скорее восстановиться.

«Если неправильно подобрать программу и поставить сразу слишком большие нагрузки, то можно затянуть процесс восстановления», - сообщил медик.

Улучшение после обычной пневмонии часто наступает через месяц.

«В данной ситуации, возможно, полгода, а то и больше», - добавил специалист.

Ранее мы писали, что Костомаров лишь физически стал чувствовать себя лучше.