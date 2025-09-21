«Страшное дело»: Кологривый получил травму во время камнепада в Дагестане

Никита Кологривый попал под камнепад в Дагестане во время съемок историко-фантастического боевика «Неандерталец». Актер признался, что получил травму.

О случившемся звезда «Слова пацана» рассказал на своей страничке в соцсети. Артист ехал в машине по горному серпантину, когда вдруг начался камнепад. Из-за оползня проезд был заблокирован, и Кологривый, недолго думая, вышел из машины, чтобы расчистить проезд.

В итоге в актера прилетел один из булыжников. Подписчики начали переживать за Никиту, но он поспешил их успокоить, уточнив, что получил небольшую травму.

«Ой! Страшное дело»; «Береги себя, Никит»; «Никита, ну что же ты так поклонников пугаешь»; «Слабоумие и отвага», — написали в комментариях.

Известно, что из-за оползня более 35 сел в Дагестане остались без транспортного сообщения. Однако Кологривый спокойно и с юмором отнесся к возникшей ситуации.

Напомним, Никита Кологривый исполнит роль Юрия Хоя в фильме о группе «Сектор Газа». Племянник основателя коллектива Юрий Япрынцев заявил, что артист не подходит под образ музыканта.