«Не понравилось»: племянник Хоя раскритиковал роль Кологривого в новом фильме

Племянник основателя группы «Сектор Газа» Юрия Хоя раскритиковал роль Никиты Кологривого в новом фильме про коллектив. Юрий Япрынцев заявил в беседе с 360.ru, что артист не подходит под образ музыканта.

«Не подходит совершенно для такой роли. Это не его роль. Никак, даже если народным языком скажем, ни по росту, ни по телосложению. Даже первые кадры, которые мы видели — что-то не то. Сразу что-то не то. <… > Неправильно подобранный актер», — поделился мнением родственник певца.

Племянник панк-рок-музыканта считает, что сегодня есть много способов сделать внешность актера максимально похожей на героя фильма.

«Может быть, их бюджет не позволяет, тогда зачем браться и лепить. Непонятно, на кого это все рассчитано. <… > Просто не понравился еще, потому что все-таки Хой был под метр девяносто, а тут… Но это мое мнение субъективное, а там другие будут смотреть», — отметил Юрий.

Он признался, что никто из авторов картины не связывался с ним лично, но предположил, что могли пообщаться с дочерью Хоя. Юрий добавил, что полностью не видел материал, но вышедшее не пришлось ему по вкусу.

«Не понравилось», — подытожил он.

Ранее мы писали о том, сколько зарабатывает группа «Сектор Газа» и почему ее нельзя запрещать.