«Страшно влюблена в Лазарева»: Пелагея раскрыла тайну, о которой молчала три десятилетия

Пелагея раскрыла тайну, о которой долго молчала. По словам певицы, она была страшно влюблена в Сергея Лазарева.

Спустя тридцать лет артистка наконец призналась в своих чувствах к другу. Впервые артисты пересеклись и познакомились в эфире шоу «Утренняя звезда». В программе «Сегодня вечером», на юбилее Игоря Николаева, Лазарев рассказал, что попасть в эфир ему помог случай.

«Я сразу захотел оказаться в "Непоседах". После этого два года выходил на сцену и выносил подарки, а затем дорос до солиста. Так и спел», — вспоминал певец.

На том же празднике была и Пелагея, которая тоже впервые появилась на экране именно в «Утренней звезде». Тогда юная артистка не только мечтала о сцене — она грезила быть рядом с Лазаревым.

«Я была страшно влюблена в Сергея Лазарева», — призналась Пелагея в эфире Первого канала, раскрыв секрет, который хранила 30 лет.

Такое заявление шокировало Сергея. Оказалось, что он даже не догадывался о чувствах коллеги.

«Только что узнал об этом», — удивленно ответил певец.

С тех пор их связывает ткплая дружба: звезды поддерживают контакт и на гастролях, и за их пределами.

