Дима Билан прокомментировал спор Рудковской с Киркоровым из-за него и Лазарева

Певец Дима Билан прокомментировал спор Яны Рудковской и Филиппа Киркорова на дорожке светского мероприятия. Звезды поделились мнением, на чьем концерте – Билана или Сергея Лазарева было больше зрителей. Дима высказался на эту тему фразой «развлекаются люди». Видео публикует Telegram-канал «Звездач».

Напомним, что Яна и Филипп не так давно встретились на красной дорожке. Киркоров в разговоре с журналистами поделился эмоциями от посещения концерта Сергея Лазарева. Он заявил, что артист собрал на трех шоу по 11 тысяч человек. Рудковская же поспорила, что на этой площадке столько людей не умещаются.

«У Димы 35 тысяч человек были на ВТБ-арене. А у Сережи по 7 тысяч», – поделилась она.

После этого они еще долго спорили, а находившаяся рядом Ани Лорак растерянно улыбалась.

Журналисты поинтересовались у Димы Билана, что он думает по поводу этой ситуации. Исполнитель хита «Я просто люблю тебя» был немногословен.

«Развлекаются люди, веселятся, это их дело, их задача. Я не испытываю дефицит в зрителях, честно сказать», — отметил Билан на премии «Золотой Граммофон» и добавил, что не смотрел видео разговора, так как был на гастролях.

Ранее мы писали о том, что Сергей Лазарев накричал на экспертов сотни в шоу «Ну-ка, все вместе!».