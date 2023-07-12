«Страшно посмотреть»: в Сети обеспокоены состоянием раскачавшейся дочери Марии Шукшиной

В последнее время все внимание публики приковано к наследнице Марии Шукшиной. Когда-то ее дочь была хрупкой, утонченной блондинкой, однако с недавних пор все изменилось. Анна Трегубенко призналась, что всегда мечтала о накаченном теле, вот почему сейчас ее физической форме позавидует любой мужчина. Достигнув своей цели, знаменитость по-прежнему ходит в зал и не пропускает ни одной тренировки. В личном блоге Трегубенко показала фотографию, на которой заметны все результаты преображения. К слову, новый снимок спровоцировал обсуждения в Сети.

Многие подписчики не оценили изменения во внешности Анны и сравнили ее с мужиком. По мнению публики, в скором времени наследница Марии пожалеет об утраченной женственности и стройности. Вот почему ее призвали одуматься и вернуться к былым формам.

«Что она с собой сотворила, даже не знаем. Просто мужик какой-то, страшно посмотреть. Когда одумается, то будет уже поздно», — высказались пользователи Сети.

К слову, сама Анна никак не реагирует на критику в свой адрес. Мария Шукшина также избегает вопросов о внешности дочери, поэтому она отказалась от общения с прессой.

Ранее психолог объяснила, что могло повлиять на психику дочери Марии Шукшиной. Подробности смотрите в этой статье.