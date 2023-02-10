Кровь и битое стекло повторялись: Мария Шукшина испортила психику дочери драками с мужем

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна Трегубенко была незапланированным ребенком, и с детства девочку сопровождала нестабильность. Мама вела хаотичную личную жизнь, а девочка была свидетелем двух ее неудачных браков. В одном из таких союзов девочка постоянно видела драки.

В программе «Секрет на миллион» уже взрослая дочь Шукшиной рассказала, что в моменты ссор матери с мужем Алексеем Касаткиным «дом трясся, все ходило ходуном». «Это они так дрались, прямо натурально дрались», - вспоминает она.

Анна рассказала, как однажды проснулась и увидела стену в крови, а также битое стекло вокруг.

«Такое потом повторялось постоянно», - поделилась она фрагментами из детства.

Когда Шукшина сошлась с Касаткиным, ей было 10 лет. Психолог Лилия Мальгина считает, что на девочку повлияла атмосфера в семье.

Она предположила, что ребенок испытывал сильный страх и «оставался в одиночестве со своими чувствами».

«Такие регулярные эпизоды сформировали, скорей всего, в его психике идею «я могу положиться только на себя», - пришла к выводу специалист.

Сейчас звездная мама и дочь не общаются. Их разрыв длится несколько лет.

Ранее Касаткин рассказал о предпочтениях бывшей супруги в сексе.