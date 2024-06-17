«Страшно»: Лева* «Би-2» рассказал о встрече с Аллой Пугачевой в Израиле

Уехавший из России лидер рок-группы «Би-2» Егор Бортник* (Лева, признан иноагентом на территории РФ) рассказал о встрече с Аллой Пугачевой в Израиле. Артист признался, что пригласил Примадонну на свой концерт в Кейсарии, и перед началом шоу она зашла в гримерку.

Компанию Пугачевой составил шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ).

«Я знаком лично. У нас нет дружеских отношений – мы не ходим в гости, не пьем чай. Но в творческих проектах участвуем достаточно часто. Участвовали», — рассказал Лева* в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».

По его словам, в этот момент он испытал «дополнительный мандраж», так как волновался выступать перед Пугачевой, сидящей в зале.

«Сам факт того, что в зале находится Пугачева... выходить на сцену и петь – страшно. Я вообще не считаю себя вокалистом. Если я где-то мазанул – то не страшно, песни-то мои», — отметил Бортник*.

Как подчеркнул музыкант, после беседы с Пугачевой в гримерке он успокоился и понял, что такой поддержки перед концертом никогда не ощущал в своей жизни.

Ранее муж Лаймы Вайкуле заявил, что группа «Би-2» выступит на ее фестивале «Рандеву» в латвийской Юрмале.

*Признаны иностранными агентами на территории России