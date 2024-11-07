«Страшно и странно»: Родригез рассказал, как объявил жене о разводе и новом романе

Певец Тимур Родригез в интервью YouTube-шоу FAMETIME TV рассказал о разводе с женой Анной и романе с Катей Кабак. Звезда заявил, что стал инициатором расставания.

Еще весной 2023 года артист выглядел счастливым и отмечал 16 лет совместной жизни с любимой. Поклонники были в шоке, когда через несколько месяцев после праздника узнали о разводе супругов. В свежем интервью мужчина признался, что до сих пор тяжело переживает разрыв и обращался к психологу.

«Это было решение, которое я принял с максимальной ответственностью. Я о нем не просто не жалею, — не хочу оправдываться, но, наоборот, считаю его максимально правильным, одним из самых смелых в жизни и… сложно сказать в такой ситуации прекрасным, но тем не менее. Я очень рад, что это решение было принято, как бы сейчас страшно и странно это ни звучало», – поделился артист.

Знаменитость считает, что лучше найти человека, с которым будет взаимопонимание, чем переделывать партнера. Также он заявил, что люди не имеют права присваивать себе других людей и делать их «удобными».

В СМИ была информация о том, что певец мог прост закрутить роман на стороне. Его часто видели в компании актрисы Кати Кабак. Они вместе выходили в свет и выглядели счастливыми. Но Тимур пояснил, что это была лишь дружба. Встречаться они начали уже после объявления развода.

«Мы находились в разных местах. И в период с того момента, как я об этом сообщил, до момента, когда она прилетела, я начал новые отношения. А так как мы не виделись практически месяц, она об этом узнала уже по приезде», – объяснил мужчина.

Певец добавил, что сообщил жене о разрыве и посчитал, что имеет право строить свою жизнь дальше. По его мнению, это честно и правильно.

Исполнитель также подчеркнул, что верил – брак с Анной будет одним и на всю жизнь. У них остались двое сыновей, с которыми отец сохранил прекрасное общение. Он платит алименты и даже переписал недвижимость на экс-супругу.

Ранее мы писали о том, что Нюша раскрыла правду об отношениях с Егором Кридом после развода.