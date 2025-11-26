«Страшно, что расскажут обо мне сыновья»: Регина Тодоренко переживает, что дети считают ее плохой мамой

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что в силу занятости на работе не успевает ничего делать по дому. Артистка даже не готовит завтраки детям и переживает, что они из-за этого могут считать ее недостаточно хорошей мамой. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Тодоренко в этом году стала многодетной мамой. У нее родился третий сын. Однако в декрете Регина не задержалась и с малышом на руках вышла на работу. Звезда «Маски» не считает свой поступок неправильным, но допускает, что в будущем наследники могут ей это припомнить.

«Страшно, что [в будущем] расскажут обо мне мои сыновья… Надеюсь, не останется в их умах, что мама им не готовила завтрак. Потому что завтрак у нас готовит папа», - поделилась Регина.

К слову, все домашние дела за телеведущую выполняют домработницы и няни. Тодоренко хорошо платит персоналу, так как они отвечают за комфорт и безопасность ее детей.

Ранее мама Регины Тодоренко отказалась помогать ей с детьми.