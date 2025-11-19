Мать Регины Тодоренко отказалась помогать ей с детьми и жить в России. Об этом сообщает Telegram-канал Свита Короля.

По информации источника, мама Тодоренко заявила, что «не может жить в РФ». Якобы родственники из Одессы ее не поймут и не примут потом обратно.

«Она сказала, что ее не поймут родственники, не будет потом к кому и куда возвращаться, а жить вечно с дочкой и зятем, которые периодически ссорятся, та еще развлекуха», — заявил инсайдер.

Источник, приближенный к Тодоренко, сообщил, что та обижена на мать. Она не понимает, почему родственники настроены против нее и осуждают за просьбу о помощи с детьми.

«Регина очень обиделась, она же всегда помогала всем родственникам, почему же кто-то должен ее осуждать за то, что попросила мать помочь с детьми? Люди иногда такую дичь творят», — пишет источник.

На данный момент телеведущая не комментировала слухи о разладе в семье.

