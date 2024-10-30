«Мы вырвались»: Сосо Павлиашвили улетел с семьей из России

Певец Сосо Павлиашвили рассказал, что улетел с семьей из России. Артист вышел на связь в соцсетях и намекнул на то, что очень ждал этого момента.

Исполнитель хита «Помолимся за родителей» снял видео на фоне живописного пейзажа – песка и пальм. Сосо сообщил о долгожданном отпуске, который решил провести с семьей на роскошном курорте.

«Мы вырвались на Мальдивы, наконец-то. Вот добрался до телефона, хочу с вами поделиться этой красотой, мои любимые подписчики», — поделился артист.

Напомним, что певец счастлива в браке с танцовщицей и бэк-вокалисткой Ириной Патлах. Он впервые увидел ее в студии звукозаписи, но их отношения начались с дружбы. В какой-то момент они поняли, что влюблены. Их даже не смутила разница в возрасте – мужчина старше супруги на 17 лет. Они сыграли свадьбу в 2014 году, а через шесть лет обвенчались.

У супругов есть двое общих детей – 19-летняя Елизавета и 16-летняя Сандра.

Ранее мы писали о том, что звезда «Кухни» улетела с мужем из России. Актриса Мария Горбань тоже отправилась на Мальдивы. Напомним, что девушку часто называют «экранной женой» Дмитрия Нагиева. Они вместе снимались в проектах и рекламах.