«Страшно»: актриса Лариса Лужина рассказала о смерти отца от голода

Актриса Лариса Лужина рассказала о смерти отца и старшей сестры во время блокады Ленинграда. Народная артистка РСФСР считает, что выжила благодаря папе – он сохранял для маленькой дочери хлеб под подушкой.

Отец участвовал в Великой Отечественной войне как ополченец, был ранен. Рана оказалась неглубокой, поэтому он долечивался дома. Мама Лужиной давала ему хлеб мелкими кусочками.

«Но она не смогла спасти его жизнь – он умер от голода. Когда его не стало, мама нашла под подушкой эти кусочки хлеба. Он сохранял их для меня. Благодаря ему я выжила», – поделилась Лужина с изданием «Абзац».

После блокады семью эвакуировали в Ленинск-Кузнецкий. Лужина помнит, как на празднике в честь Нового года за чтение стиха ей «подарили котлету». Актриса не забывает звук воздушной тревоги – мама всегда говорила сестрам бежать в бомбоубежище.

«Нам было настолько страшно, что мы прятались под кроватью. Звук сирены до сих пор иногда мне мерещится и будит по ночам», - не скрывает Лужина.

Актриса до сих пор не выбрасывает еду, а засохший хлеб отдает птицам. Помнит, как мама однажды сварила ремень отца, чтобы накормить детей.

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