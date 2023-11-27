«Страшно»: актриса Дарья Повереннова заявила, что год не видела свою дочь

Актриса Дарья Повереннова рассказала, что год не виделась со своей дочерью. Наследница звезды сериала «День рождения Буржуя» Полина живет в Южной Корее. Об этом сообщает Газета.Ru.

Дочь артистки уехала из России еще в 2021 году. Звезда рассказала, что не виделась с девушкой целый год. Она опубликовала пост в личном микроблоге ко Дню матери и поделилась эмоциями.

«Сообщение с утра от дочери: «Сегодня день матери! С праздником, мамуль! Люблю сильно». Живьем не виделись уже год…Спасибо, кошечка. Страшно рада быть твоей мамой и подругой», — написала Дарья.

Звездная наследница живет в Сеуле и хочет остаться там. После окончания журфака МГУ, она нашла себя в рекламном маркетинге и работает в этой области. Полина признавалась, что первое время ей было тяжело в чужой стране. Она даже хотела вернуться в Россию, но смогла преодолеть все трудности.

Напомним, что отцом дочери Дарьи является режиссер Александр Жигалкин. Повереннова была с ним в отношениях 10 лет, а после рассталась из-за любви к актеру Валерию Николаеву. В 2021 году актриса вышла замуж за руководителя Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова. По ее словам, дочь хорошо общается с отчимом.

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