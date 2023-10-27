Не сразу узнали: Валерий Николаев сильно изменился после лечения в психбольнице

Известный актер Валерий Николаев сильно изменился после скандальных происшествий. 58-летний мужчина появился на светском мероприятии и удивил публику моложавым видом. Он с радостью позировал со своей бывшей женой Ириной Апексимовой. А ведь за плечами знаменитости было лечение в психбольнице. Об этом сообщает Woman.ru.

На днях Николаев побывал на 125-м юбилее МХТ им. Чехова. Актер позировал фотографам, общался с коллегами и выглядел посвежевшим. Когда он увидел экс-супругу Ирину Апексимову, то обрадовался. Журналисты отмечают, что они долго о чем-то болтали. Но у них действительно есть общие темы, к примеру, успехи их дочери актрисы Дарьи Авратинской.

Напомним, что в последнее время имя Валерия все чаще было в центре скандала. В 2016 году он был за рулем в пьяном виде и устроил ДТП, после которого его лишили прав. Из-за проблем с алкоголем у него появились мысли, будто за ним следят. Дальше начались проблемы на работе, он срывал графики и не переставал выпивать.

Через шесть лет его вновь поймали за рулем автомобиля, но в этот он находился под действием запрещенных веществ. Когда его привезли в отделении полиции, то он подрался с сокамерником и вел себя очень странно. Из-за буйного поведения его отправили в психиатрическую клинику. Он винил в своих неудачах переживания после смерти родителей и неустроенную личную жизнь.

Сейчас актер женат в четвертый раз. Его избранницей стала артистка Московского цирка на Цветном бульваре Эльмира Земскова. Он также помирился с бывшей супругой Апексимовой и похорошел.

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