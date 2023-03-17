«Страшненькая очень»: Елена Малышева унизила Екатерину Варнаву при коллегах

Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева почти всегда пребывает в хорошем настроении и делится своей лучезарной улыбкой с гостями. Теледоктор много лет ведет популярное шоу. Оказалось, что иногда звезда не стесняется в высказываниях и может даже обидеть словом коллег.

На днях выяснилось, что блондинка нелестно прокомментировала внешние данные звезды женского шоу Comedy Woman Екатерины Варнавы. Об этом рассказала коллега артистки Марина Федункив.

В эфире RuTube-шоу «Пожалуйста, не рассказывай!» юмористка вспомнила случай, который произошел с ними на съемках передачи о здоровье. Марина поделилась, что в какой-то момент Елена подошла пообщаться с ней и Екатериной.

«Мариночка, я вас обожаю, вы такая потешная, я прям хохочу, когда вас включаю», – процитировала теледиву Федункив.

А вот Варнава получила неожиданный комментарий по поводу своей внешности. Некоторым пользователям Сети после истории Марины даже показалось, что Малышева унизила брюнетку.

«А вы что не краситесь? Вы красьтесь, а то вы страшненькая очень», – заявила теледоктор Варнаве.

Поклонники давно заметили, что Екатерина остро реагирует на критику в свой адрес. СМИ пишут, что она неоднократно ложилась под нож пластического хирурга, перекрасила волосы и носит цветные линзы, чтобы уйти от своего натурального облика. 38-летняя знаменитость часто отвечает на негативные комментарии в соцсетях.

Ранее мы писали о том, как Екатерина Варнава предстала перед фанатами лохматой и с синяками под глазами. После публикации свежего фото знаменитости за ее здоровье всерьез забеспокоились поклонники. Некоторые считают, что артистка «сдала» после развода.