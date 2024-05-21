«Страшнее видеть свое отражение в зеркале»: Костомаров рассказал о тяжелой борьбе с фантомными болями

Минувшей зимой олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров чудом выжил после пневмонии, которая привела к сепсису. Ему ампутировали части рук и ног, но он справился с болезнью и постепенно восстанавливается. Долгое время спортсмен испытывал фантомные боли, которые преодолел при помощи лекарств.

Медикаменты помогли Костомарову снизить неприятные ощущения. Сейчас спортсмен уже спокойно обходится без них.

«Сейчас я уже, в принципе, без этих лекарств. Да, они ощущаются, но это не что-то такое криминальное. Страшнее видеть свое отражение в зеркале», — признался Костомаров в разговоре с NEWS.ru.

В январе прошлого года олимпийского чемпиона доставили в больницу с пневмонией. Болезнь привела к сепсису. Врачи приняли решение об ампутации части рук и ног. Фигурист вышел из больницы в июле 2023 года, а уже в декабре встал на коньки в протезах и принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда».

После перенесенной ампутации кистей рук и ног ниже колена Костомаров проходит реабилитацию и делает все, чтобы вернуться к обычной жизни. Спортсмен заново научился ходить, водить машину и даже кататься на коньках.

Ранее спортсмен вживую исполнил песню «Город, которого нет» на шоу Авербуха. Фигурист вышел к зрителям в Санкт-Петербурге.