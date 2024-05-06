«Город, которого нет»: Костомаров вживую спел для номера Ягудина на шоу Авербуха

Роман Костомаров вживую исполнил песню «Город, которого нет» на шоу Авербуха. Фигурист вышел к зрителям в Санкт-Петербурге.

В Северной столице состоялся ледовый гала-концерт, посвященный Дню Победы и Дню труда. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров решил удивить зрителей и спел на сцене легендарный хит «Город, которого нет». А под его исполнение на льду выступал фигурист Алексей Ягудин. Кадры были опубликованы в соцсетях.

«Пусть я не певец и не пою, как Игорь Корнелюк, но песня, которая досталась мне в шоу «Аватар» («Город, которого нет» – прим. ред.), безумно понравилась. Она отчасти отражает состояние, в котором я нахожусь. Так что я постарался и спел ее от души на репетиции», – приводит слова Костомарова «Матч ТВ».

Также он отмечал, что волнуется перед выходом на сцену, так как для него это совершенно новый опыт. По словам Романа, он много репетировал, ему помогали в этом профессионалы.

На опубликованных кадрах Костомаров предстал в джинсах, белой футболке и пиджаке. В привычном головном уборе и в кроссовках. Он выступал на небольшой сцене, а сзади него играл оркестр.

Напомним, что в январе 2023 года олимпийского чемпиона доставили в больницу с пневмонией. Болезнь привела к сепсису. Врачи приняли решение об ампутации части рук и ног.

Ранее мы писали о том, что Костомаров трогательно похвастался успехами 13-летней дочери.