Страшная смерть мужа, месть бывшего, внук-инвалид: что пережила звезда «Я шагаю по Москве» Галина Польских

Звезда фильма «По семейным обстоятельствам» Галина Польских стала одной из самых ярких актрис советского и российского кино. Но мало кто знает, что на своем пути актриса пережила немало испытаний: стала сиротой, похоронила мужа, а ее внук стал инвалидом. О тяжелой судьбе артистки рассказывает Экспресс газета.

Все началось с самого детства. Когда будущей актрисе было всего три года, ее отец погиб на фронте, а еще через пять лет скончалась от туберкулеза мать. В восемь лет девочка осталась сиротой, и ее воспитывала бабушка.

В 1962 году Галина Польских дебютировала в кино, снявшись в фильме «Дикая собака динго». За свою карьеру снялась в более 180 проектах, среди которых «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам», «Гонки по вертикали» и другие. Однако личная жизнь артистки складывалась не так удачно — здесь ее также ждали тяжелые испытания.

Первым мужем актрисы стал режиссер Фаик Гасанов, от которого она родила дочь Ираду. Семейное счастье было недолгим – в 1965 году мужчина погиб в автокатастрофе под Одессой, где снимал свой фильм. Галина Польских овдовела в 26 лет. Станислав Чаплин намекал на измены в браке пары: «Я понимал: Галя чувствует свой грех».

Через два года звезда «Я шагаю по Москве» познакомилась с режиссером Александром Суриным, сыном директора «Мосфильма». Пара поженилась, у них родилась дочь Мария. Но этот союз не просуществовал и года. После развода бывший муж мстил артистке: с помощью влиятельного отца он сделал так, чтобы ее не приглашали в кино. Спустя время Галина Польских смогла вернуться к работе и добилась успеха.

С тех пор актриса так и не смогла устроить личную жизнь, сосредоточившись на воспитании дочерей. Однако была в жизни Галины Польских еще одна трагедия. В 2011 году ее единственный внук Филипп попал в страшную аварию, врезавшись на мотоцикле в отбойник. Галина Польских признавалась, что винит в случившемся: именно она дала 19-летнему молодому человеку деньги на новый транспорт.

«Я виню себя в случившемся. Еще тогда друзья его говорили, что колесо барахлит. Ну ничего, главное, что живой! Справимся как-то. Филипп преодолел эту трагедию, хотя и остался без ног», — делилась артистка.

Сейчас 85-летняя Галина Польских продолжает сниматься в кино, а свободное время проводит на даче: «Теперь я живу воспоминаниями».

Ранее Галина Польских сообщила об ухудшении самочувствия: «Болею».