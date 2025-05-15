«Болею»: 85-летняя актриса Галина Польских сообщила об ухудшении самочувствия

85-летняя актриса Галина Польских сообщила о болезни. Народная артистка РСФСР не стала раскрывать подробности, но указала на повышенную температуру.

Об ухудшении самочувствия Польских узнало издание «Абзац».

«Я болею. Сейчас не могу (говорить – прим.), у меня температура, болею. Ко мне сейчас придет врач», - рассказала Польских.

Напомним, она снималась в картинах «Я шагаю по Москве», «Белые росы», «Дикая собака Динго» и других.

Ранее сообщалось, что ее коллега Светлана Немоляева перенесла операцию на сердце. Актриса с 2011 года страдала артимией и сталкивалась с приступами. Операция народной артистки РСФСР прошла успешно и без осложнений. Сообщалось, что она провела в больнице три дня, после чего восстанавливалась дома.

Немоляевой провели криобаллонную абляцию и стабилизировали состояние. Хотя до этого актриса жаловалась на давление, слабость, одышку, головокружение и потерю сознания.