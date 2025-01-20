«Страшная новость»: актер Гоша Куценко впервые прокомментировал убийство женщины в его машине

Актер Гоша Куценко впервые прокомментировал убийство женщины, труп которой нашли в его машине. Звезда вышел на связь в соцсетях и выразил соболезнования родным покойной.

20 января в СМИ появилась информация о том, что в автомобиле артиста нашли труп женщины. Был задержан подозреваемый, он уже сознался и рассказал, как это случилось.

Гоша Куценко дал первый комментарий в своем Telegram-канале. Он заявил, что был не в Москве.

«Узнал эту страшную новость на съемках в экспедиции. Убийца задержан. Мои соболезнования родным погибшей», – сказал он.

Ранее мы писали о том, что бездомная женщина, найденная в авто Куценко, познакомилась с убийцей на вокзале. Оказалось, что она была не единственной, кого безработный приглашал туда на свидание. Дело в том, что старенький «Запорожец» актера был открыт, и убийца об этом знал.