Познакомился на вокзале и повел в авто: что известно об убийце и его жертве из машины Куценко

Подозреваемый в убийстве женщины, труп которой нашли в машине Гоши Куценко, познакомился с ней за несколько часов до случившегося. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, безработный встретил ее на Киевском вокзале и привел к «Запорожцу», где регулярно устраивал свидания с различными женщинами.

По данным источника, мужчина был с двумя розами и бутылкой водки, которые нашли на месте происшествия после убийства. У них было свидание, во время которого случилась ссора. Отмечается, что безработный зарезал спутницу и подкинул ее тело в автомобиль, который принадлежит известному актеру.

Есть информация о том, что погибшая – женщина без определенного места жительства. С подобными дамами подозреваемый уже встречался в этой машине ранее. В салоне авто нашли предметы женского гардероба.

Также стало известно о том, что Куценко не закрывал свой автомобиль, поэтому безработному легко было попасть туда – двери были отрыты.

Ранее мы писали о том, что убийство совершил 30-летний безработный из Казани. Он поссорился со знакомой, будучи нетрезвым. Мужчина ударил женщину тычковым ножом не менее 12 раз.