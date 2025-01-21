«Страшная история»: Лада Дэнс серьезно пострадала в результате аварии

Певица Лада Дэнс вспомнила о страшной аварии, в которую попала в 2023 году. В интервью Kp.ru исполнительница хита «Девочка-ночь» призналась, что сильно пострадала в результате ДТП и едва не лишилась ноги.

По словам артистки, она легко отделалась в той аварии, в отличие от ее приятельницы-балерины, у которой «было раскроено все лицо до уха». Попав в ДТП, Лада Дэнс получила сильное сотрясение и перелом и чудом не потеряла ногу.

«Слава Богу, у меня был только шрам на лбу. <…> Мне повезло больше, хотя я заработала очень сильное сотрясение и перелом. Еще бы полсантиметра, и у меня был бы уже протез, скажем так. Но Бог соломинку подложил в очередной раз», — поделилась певица.

Произошедшее Лада Дэнс называет «страшной историей». В результате аварии артистка сильно поверила ногу, «порвав все, что только можно было». Однако, несмотря на боль, певица продолжала выступать на сцене. По мнению знаменитости, необходимо восстанавливаться «через преодоление себя» и не позволять себе поблажек, иначе «все может атрофироваться».

«Да, я порвала в ноге все, что только можно было. Там не осталось ни связок, вообще ничего. У футболистов такая травма бывает часто. Страшная история. Поэтому я знаю, что такое превозмогать боль. <…> Я и на концертах на костылях выходила. Единственное, нельзя было становиться на левую ногу, поэтому я всегда стояла на одной ноге, на правой», — рассказала Лада Дэнс.

Артистка отметила, что восстановление после ДТП заняло у нее полтора года. Лада Дэнс также призналась, что первое время боялась ездить в автомобиле и испытывала страх даже от приближения машины, но сейчас это прошло.

Ранее сообщалось о том, что Лада Дэнс ответила на обвинения в выдуманной истории с аварией.