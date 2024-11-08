«Это не по-человечески»: Лада Дэнс ответила на обвинения в выдуманной истории с аварией

Певицу Ладу Дэнс обвинили в том, что она выдумала новость о своей аварии. Звезда в интервью Леди Mail рассказала, что известный певец упрекнул ее в пиаре на истории с ДТП и травмами.

Напомним, что в августе 2023 года исполнительница попала в серьезную аварию. Водитель совершил наезд на две стоявшие на проезжей части машины, которые столкнулись ранее. Звезда получила травмы и пролежала в больнице. Информация о ДТП быстро попала в СМИ. Как оказалось, не все поверили в то, что эта страшная история действительно была правдивой.

«Меня очень удивил один мой знакомый, известный певец, который упрекнул меня в том, что никакой аварии не было и я придумала ее для пиара. Прямо в лицо мне сказал: "Зачем ты такое сочиняешь?!"» – поделилась Лада.

Певица призналась, что была в ступоре после таких обвинений. Она отметила, что в ее жизни были травмы и операции, но она скрывала их от журналистов. Историю с ДТП невозможно было скрыть в наше время, когда все сведения быстро попадают в СМИ.

«Для меня это не по-человечески — заставлять переживать за себя, когда ты находишься в добром здравии. Да я как раз в том числе благодаря поддержке неравнодушных людей взяла себя в руки и начала восстанавливаться, ощущая их любовь и заботу. Как можно их обманывать?» — порассуждала артистка.

Дэнс пояснила, что у нее голове не укладывается – как можно придумывать новость об аварии и пиарится на этом. Знаменитость считает, что обвиняющие ее люди просто «судят по себе».

Лада также отметила, что ей не понравилось поведение водителя, который даже не принес извинения после ДТП. Сейчас она старается не думать об инциденте, но забыть его невозможно – из-за травм.

«Все-таки бесследно такие вещи не проходят. Тем более, у меня был перелом в тазовой области и сотрясение мозга», — добавила звезда.

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