«Страшная история»: Дмитрий Дибров назвал главную ошибку Юлианны Карауловой

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале стало скучным с приходом Юлианны Карауловой. По его мнению, молодая артистка вместе с игроками копается в вопросах, а зрителей интересует совсем другое.

«Это страшная история, в которой оказалась моя очаровательная преемница. Она сидит и копается в самом вопросе. Я это говорил открыто. Да кому же это может быть интересно, сколько пуговиц на камзоле у Петра Первого?» - задался вопросом Дибров.

Он подчеркнул, что больше 20 лет всегда привлекал интерес аудитории благодаря диалогу с самим зрителем.

«Я, отталкиваясь от вопроса, говорил со зрителем о нем самом. Это единственный путь на безденежье держать рейтинг программы», - заверил телеведущий в YouTube-шоу «Завтрак со звездой».

Он выразил уверенность, что зрителю важна его личная проблематика, поэтому «хорош, кто, отталкиваясь от чертовых пуговиц на камзоле Петра Первого, переходил бы к тому, что это зритель храпит и от него отваливаются пуговицы».

Ранее мы писали, что ТНТ решил назначить Ольгу Бузову и Дмитрия Диброва ведущими нового шоу для взрослых, участники которого будут делиться на две команды и отвечать на остросоциальные вопросы.