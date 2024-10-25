«Страшная и злая»: Самбурская рассказала, что ее заблокировали после поддержки Водонаевой

Актриса Настасья Самбурская заявила, что ее заблокировали после поддержки Алены Водонаевой. Звезда рассказала, как защитила коллегу и нарвалась на хейт людей, а после потеряла доступ к группе про шоу-бизнес.

Знаменитость была подписана на группу, где обсуждали артистов и светских личностей. Она заметила, что участники стали критиковать модель и блогершу Алену Водонаеву, которая является ее подругой. Тогда Настасья решила наказать обидчиц, опубликовав их фотографии.

«Я вступилась, начала выкладывать фотографии женщин, которые писали про нее, что она страшная и злая, а сами с поплывшими лицами, нависшими веками», – поделилась звезда.

Самбурская отметила, что эти люди стали требовать у нее показать свое лицо. Она написала, что пишет комментарии со своей настоящей страницы, но ей никто не поверил.

«Тогда я начала объяснять им, что я та, за кого себя выдаю! В итоге, эти женщины начали хейтить меня! Я не хейтила их, а всего лишь говорила правду! По итогу этот хейтерский паблик заблокировал меня», – пожаловалась актриса.

Неизвестно, как к этой ситуации отнеслась подруга артистки Алена Водонаева.

Ранее мы писали о том, что певицу Викторию Дайнеко поразили высокие цены на алкоголь в Дохе. Она собиралась отметить День шампанского, но не смогла купить спиртное.