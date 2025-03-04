«Страшна не старость, а беспомощность»: Лариса Лужина рассказала о здоровье в свой день рождения
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Актриса Лариса Лужина в день рождения рассказала о работе в театре и здоровье. Об этом сообщает Kp.ru.
Актрисе Ларисе Лужиной 4 марта исполняется 86 лет. Знаменитость до сих пор работает в театре и занята в различных постановках. Так, накануне своего дня рождения она играла в антрепризном спектакле «Аккомпаниатор».
«С удовольствием мы ездили на гастроли. Но у меня начали садиться связки и голова кружиться, поэтому я со сцены ушла. Хотя очень люблю играть в спектаклях. Теперь в основном езжу на кинофестивали, провожу творческие встречи», — рассказала она.
Несмотря на проблемы со здоровьем и почтенный возраст, Лужина заявляет, что счастлива.
«Какая разница сколько минуло лет? Надо радоваться, что Бог подарил длинную жизнь. Страшна не старость, а беспомощность, когда ты своим близким в тягость», — заявила актриса.
Ранее мы писали о том, что Лариса Лужина осудила решение открыть рестораны в бывшем СИЗО «Кресты».