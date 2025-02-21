«Это глупо»: Лариса Лужина осудила решение открыть рестораны в бывшем СИЗО «Кресты»

Актриса Лариса Лужина прокомментировала планы по открытию ресторанов на месте бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге. Она считает инициативу глупой.

Комментарий народной артистки РСФСР приводит NEWS.ru.

Лужина считает планы по созданию на месте комплекса бывшего исправительного учреждения увеселительных заведений кощунственными.

«Я не знаю, что нужно делать из этого комплекса, оставить его как архитектурный памятник, или как исторический, связанный с историей Ленинграда и вообще нашей страны. Но открывать там увеселительные заведения, я считаю, что это глупо, — размышляет актриса.

Напомним, в Петербурге состоялся аукцион по продаже комплекса бывшего СИЗО №1 УФСИН по городу. Учреждение было построено в конце XXI века, в разные годы там сидели писатели Иосиф Бродский, Лев Гумилев, Николай Заболоцкий. В этом месте снимали фильмы и сериалы: «Лихие», «Бандитский Петербург».

В 2017 году комплекс закрыли, а заключенных перевели в «Кресты-2». Известно, что цена лота на аукционе составила 1,136 млрд рублей. На месте собираются построить гостиничный комплекс, рестораны и музей.

Ранее Лужина рассказывала, что перенесла сердечный приступ из-за мошенников.