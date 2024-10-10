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Опубликовано 10 октября 2024, 17:07
1 мин.

«Странный стиль»: пользователи раскритиковали внешность Собчак на новом фото

Внешность журналистки Собчак оценили фразой «ваша старость нам не в радость».
«Странный стиль»: пользователи раскритиковали внешность Собчак на новом фото

© Starface.ru

Внешность известной журналистки и телеведущей Ксении Собчак на новом снимке раскритиковали. Соответствующие комментарии появились под постом в микроблоге Собчак.

«Странный стиль»: пользователи раскритиковали внешность Собчак на новом фото

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

42-летняя звезда опубликовала серию фото, на которых позировала в бордовом топе, расшитом пайетками, от бренда Magda Butrym с розами на груди. Вдобавок знаменитость надела черную юбку марки Dries Van Noten, белый халат Haider Ackermann и длинное пальто Vetements поверх него. Свой образ она дополнила туфлями Prada, кольцами и клатчем.

Уточняется, что телеведущая появилась на закрытом мероприятии, которое состоялось в ресторане Baccarat Cristal Room.

Юзеры оценили внешний вид на снимке Собчак в комментариях под публикацией.

«Прилично стареть — это с лютыми фильтрами?», «Дайте больше фильтров, Ксения», «Странный стиль», «Ваша старость нам не в радость», — поделились пользователи сети.

Ранее Ксения Собчак объяснила, почему решила поддержать Настю Ивлееву после ее «отмены».

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Ксения Собчак
журналистка
новости звезд