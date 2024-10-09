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Опубликовано 09 октября 2024, 09:22
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Ксения Собчак объяснила, почему решила поддержать Ивлееву после ее «отмены»

Собчак заявила, что гости «голой» вечеринки не позвонили Ивлеевой после «отмены».
Ксения Собчак объяснила, почему решила поддержать Ивлееву после ее «отмены»

© Starface.ru

Ксения Собчак заявила, что гости «голой» вечеринки не позвонили Насте Ивлеевой после ее «отмены». Журналистка отреагировала на обращение блогера в Telegram-канале.

В личном блоге Ивлеева рассказала о предательстве коллег после ее «отмены». Однако были и те, кто предложил Насте помощь и сотрудничество. В их числе оказалась Собчак. Ксения решила объяснить, почему не бросила блогера в трудную минуту.

По словам Собчак, она и сама сталкивалась с предательством. Ксения не хочет быть тем, кто поступает плохо по отношению к другим. Именно поэтому журналистка предложила Насте «дружескую поддержку».

Также Собчак отметила, что многие участники «голой» вечеринки не позвонили Ивлеевой после ее «отмены».

«Я общалась с Настей, чтобы поддержать ее в сложный период. Не знаю, нужно ли ей это было или нет, но мне казалось это правильным. Знаю по себе как часто люди предают и исчезают из жизни, когда что-то идет не так. Знаю, что многие участники «голой» вечеринки никогда больше не позвонили Насте. Я никогда не буду таким человеком, так как со мной так тоже часто поступали», — высказалась Ксения.

Ранее Настя Ивлеева рассказала о смене команды и анонсировала новые проекты. Подробности читайте в этой новости.