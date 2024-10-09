Ксения Собчак объяснила, почему решила поддержать Ивлееву после ее «отмены»

Ксения Собчак заявила, что гости «голой» вечеринки не позвонили Насте Ивлеевой после ее «отмены». Журналистка отреагировала на обращение блогера в Telegram-канале.

В личном блоге Ивлеева рассказала о предательстве коллег после ее «отмены». Однако были и те, кто предложил Насте помощь и сотрудничество. В их числе оказалась Собчак. Ксения решила объяснить, почему не бросила блогера в трудную минуту.

По словам Собчак, она и сама сталкивалась с предательством. Ксения не хочет быть тем, кто поступает плохо по отношению к другим. Именно поэтому журналистка предложила Насте «дружескую поддержку».

Также Собчак отметила, что многие участники «голой» вечеринки не позвонили Ивлеевой после ее «отмены».

«Я общалась с Настей, чтобы поддержать ее в сложный период. Не знаю, нужно ли ей это было или нет, но мне казалось это правильным. Знаю по себе как часто люди предают и исчезают из жизни, когда что-то идет не так. Знаю, что многие участники «голой» вечеринки никогда больше не позвонили Насте. Я никогда не буду таким человеком, так как со мной так тоже часто поступали», — высказалась Ксения.

Ранее Настя Ивлеева рассказала о смене команды и анонсировала новые проекты. Подробности читайте в этой новости.