«Странный праздник»: Мария Кожевникова раскрыла, почему не отмечает 8 Марта

Актриса Мария Кожевникова заявила, что не отмечает 8 Марта и другие праздники из-за того, что они противоречат ее убеждениям. Об этом сообщает Kp.ru.

8 марта звезда сериала «Универ» опубликовала в личном блоге пост с открыткой и поздравлением от ее 9-летнего сына Максима.

«Мама — ты самая лучшая, ты очень красивая. Когда мы грустные, ты нас веселишь. Когда нам нечем заняться, ты нас развлекаешь. Ты самая лучшая мама на свете», — написал сын Марии Кожевниковой.

По словам актрисы, она не празднует 8 Марта, но от своих детей она принимает поздравления.

«Единственные, от кого принимаю этот странный праздник и радуюсь, — это мои дети. Их открытки такие трогательные, а цветы приятные», — призналась Мария Кожевникова.

Кроме того, знаменитость отметила, что не отмечает и другие праздники, поскольку не имеет с ними ничего общего. Более того, Мари Кожевникова заявила, что некоторые из праздников не соотносятся с ее убеждениями.

«Для меня важны смыслы, и когда я начала углубляться во многие праздники, то поняла, что ничего общего с ними не имею, поэтому перестала отмечать. А некоторые из них, очень популярные, вообще противоречат моей вере и убеждениям. Всех, кто отмечает, с праздником!» — написала актриса.

Однако некоторые пользователи Сети в ответ на пост Марии Кожевниковой подчеркнули, что праздники нужны, поскольку это еще один повод порадовать близкого человека и признаться ему в чувствах.

«Тогда вообще зачем нужен праздник? Для чувств, или приятного, или подарка не нужен повод», — ответила знаменитость.

Ранее мы писали о том, что актриса Марина Федункив высказалась о празднике 8 Марта.