«Общались с матом»: Алексей Чумаков рассказал, как обидел Валерия Меладзе

Певец Алексей Чумаков дал большое откровенное интервью, в котором рассказал о личной жизни и творчестве. В прошлом исполнитель много общался и был близок с коллегой Валерием Меладзе, но в какой-то момент артисты перестали контактировать. Супруг Юлии Ковальчук рассказал, в чем провинился перед мэтром эстрады.

В беседе с Лаурой Джугелией Чумаков открыто заявил о том, что это была его ошибка. Он вспоминает время, когда дружил с Меладзе, потому что они работали с одним продюсером. Исполнители ездили на гастроли и даже были в одном проекте.

«Огромное количество времени вместе провели. Мы объездили всю страну, с перелетами, с усталостью, с виски, с разговорами... В общем, много всего было интересного», – поделился Алексей.

Звезда признался, что в одном из шоу позволил себе назвать певца «Валеркой». Чумаков до сих пор жалеет об этом и говорит, что не имел в виду ничего плохого. Он очень хорошо относился к Меладзе и не хотел его обижать. Но Валерию такое отношение не понравилось. Он обратился к коллеге с возмущениями.

«И он написал мне об этом: «Мне много лет, и я для многих «Валерка», но это не ты, чувак». Не для тебя я – «Валерка». Это для меня был такой холодный душ. Потому что мы много общались на разные темы с матом и без, у нас были совместные обеды, ужины в Юрмале, мы все передвигались как единый организм, и мне это дало ошибочное право вдруг сказать слово «Валерка». Я не прав в этом», – рассказал Чумаков.

Певец еще раз извинился перед прославленным артистом, но отметил, что с того момента они не общались и не встречались.

Ранее мы писали о том, как Алексей Чумаков высказался о домогательствах Меладзе к молодым певицам. Год назад в мире отечественного шоу-бизнеса произошел крупный скандал. Тогда Ани Лорак в публичном пространстве обвинила Константина Меладзе в домогательствах. По словам певицы, композитор требовал от нее не только деловых отношений.