Татьяна Брухунова заявила, что на ее фото в фартуке пожаловались «странные люди»

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сообщила, что на ее публикацию пожаловались «странные люди». Речь идет о фото, на котором она предстала в длинном фисташковом платье и фартуке белого цвета.

О случившемся Татьяна рассказала в соцсетях.

«На эту публикацию нажаловались какие-то странные люди. И теперь очень нужен ваш лайк. Именно на этот пост», - обратилась к подписчикам Брухунова.

В конце мая сообщалось, что Татьяна вернулась в Москву после поездки в Китай. Муж встретил супругу букетом пионов и игрушкой лабубу.

В Шанхае Татьяна отдыхала без Петросяна. За границей Татьяна провела 6 дней. По возвращении она отметила, что «муж знает все хотелки». Цветы и лабубу юморист вручал не лично, а оставил на столе.