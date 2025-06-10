Татьяна Брухунова заявила, что на ее фото в фартуке пожаловались «странные люди»
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Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сообщила, что на ее публикацию пожаловались «странные люди». Речь идет о фото, на котором она предстала в длинном фисташковом платье и фартуке белого цвета.
О случившемся Татьяна рассказала в соцсетях.
«На эту публикацию нажаловались какие-то странные люди. И теперь очень нужен ваш лайк. Именно на этот пост», - обратилась к подписчикам Брухунова.
В конце мая сообщалось, что Татьяна вернулась в Москву после поездки в Китай. Муж встретил супругу букетом пионов и игрушкой лабубу.
В Шанхае Татьяна отдыхала без Петросяна. За границей Татьяна провела 6 дней. По возвращении она отметила, что «муж знает все хотелки». Цветы и лабубу юморист вручал не лично, а оставил на столе.