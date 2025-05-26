НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 26 мая 2025, 11:12
1 мин.

«Когда муж знает все твои хотелки»: Евгений Петросян сделал Брухуновой необычный подарок

Татьяна Брухунова вернулась из Шанхая и получила от Петросяна игрушку лабубу.
«Когда муж знает все твои хотелки»: Евгений Петросян сделал Брухуновой необычный подарок

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Татьяна Брухунова вернулась в Москву после поездки в Китай. В личном блоге она сообщила, что муж, юморист Евгений Петросян встречал ее дома с букетом красных пионов и редкой игрушкой лабубу, ставшей трендом в соцсетях.

36-летняя Татьяна отдыхала в Шанхае без 79-летнего супруга и двоих детей. Она призналась, что путешествие удалось.

«Шесть незабываемых дней в Шанхае! Вновь влюбилась в Китай», —разоткровенничалась Брухунова.

По возвращению домой ее ждал сюрприз от Петросяна, которым Татьяна сразу же поделилась с подписчиками.

«Приехала домой, а тут вон что. Ситуация называется: когда муж знает все твои хотелки», - рассказала Татьяна.

При этом Петросян, судя по всему, предпочел оставить цветы и лабубу на столе, а не вручать лично.

Ранее молодая жена юмориста вновь оказалась в центре скандала. Татьяна Брухунова рассказала, что столкнулась с навязчивыми молодыми людьми, которые начали снимать ее на улице, и пригрозила им уголовной статьей.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Татьяна Брухунова
Евгений Петросян
соцсети
новости шоу-бизнеса