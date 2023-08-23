Странное отравление: раскрыты новые детали смерти мужа Натальи Рагозиной

Причиной смерти мужа спортсменки Натальи Рагозиной могло стать отравление. Об этом сообщает источник kp.ru. Супруг знаменитости скончался, когда улетел из Израиля в Россию по делам. Она долгое время хранила молчание.

Месяц назад поклонники Рагозиной заволновались, ведь она пропала из соцсетей. Обычно, 47-летняя женщина публиковала веселые ролики и с радостью показывала свою семью. Оказалось, что в ее дом пришло горе. СМИ писали о смерти мужа спортсменки.

Сообщалось, что 57-летний бизнесмен уехал из Израиля, где они живут с любимой, в Россию по делам. 10 июля мужчины не стало. Наталья так и не рассказала, что случилось, поэтому журналисты связались со знакомыми Вадима. Сначала в прессе фигурировала причина – сердечный приступ. Но друзья рассказали другую версию.

«Врачи подозревали пищевое отравление. Съел, видимо, что-то не то, возможно, продукт, на который у него была аллергия. Из-за интоксикации у Вадима отказали почки», – рассказали в окружении бизнесмена.

Отмечается, что супруг спортсменки умер в больнице. Все продолжают ждать официальных заявлений по этому поводу.

Ранее мы писали о том, что спортсменка Наталья Рагозина прервала молчание и показала фото после смерти мужа. В прошлом году Наталья со своим избранником сыграли свадьбу, а после у них родилась дочь. Женщина не стала ничего объяснять в соцсетях, а хранила молчание. Только на следующий день она опубликовала нежное фото мужа с дочерью на руках. Звезда сопроводила кадр грустной песней, но оставила без комментария.