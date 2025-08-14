«Странно слышать от взрослого»: Леон Кемстач ответил на критику со стороны Никиты Кологривого

Леон Кемстач заявил, что удивился критике со стороны Никиты Кологривого. Об этом он рассказал в шоу «БеС комментариев».

Актер Никита Кологривый накануне сообщил, что Леона Кемстача взяли в «Слово пацана» якобы не за талант, а за внешность. Он также назвал работу актера в кадре «недостаточно пронзительной».

Как оказалось, Кемстач узнал о высказываниях коллеги и очень удивился — ведь отчим Леона поддерживает дружеские отношения с Кологривым.

«Захожу домой, а там Антон с Никитой по видеосвязи болтают, и он такой: „Лео, привет!“. Я ответил, но про себя подумал: „В чем прикол?“», — рассказал он.

Сам Кемстач признался, что ему после слов коллеги стало обидно.

«Думаю, у него была определенная стратегия, которой он придерживался. Я к Никите очень хорошо отношусь, но это было как-то… странно слышать от взрослого мужчины», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что 15-летнюю дочь Гогунского Милану Стар заметили на свидании с Леоном Кемстачем.