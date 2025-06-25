15-летнюю дочь Гогунского Милану Стар заподозрили в романе со звездой «Слова пацана»

15-летнюю певицу Милану Стар заметили на свидании с актером Леоном Кемстачем, ставшим популярным после сериала «Слово пацана». Пару заметили в одном из кафе в Москве.

Telegram-канал «ВПШ» опубликовал видео очевидца, который заметил юных знаменитостей в заведении. На кадрах Милана о чем-то оживленно рассказывала своему спутнику. К слову, поклонники певицы еще в 2023 году подозревали, что она находится в отношениях с Леоном, но официально эта информация не подтверждалась.

Отметим, что Кемстачу 16 лет. После съемок у Жоры Крыжовникова он решил строить карьеру не только в кино, но и в музыке. В 2024 году он выпустил дебютный альбом.

К слову, совсем недавно Милана хвасталась в блоге огромным букетом, который ей подарил тайный поклонник. Юная артистка призналась, что не знает, от кого розы. Теперь же поклонники считают, что сюрприз дочери Виталия Гогунского сделал именно Леон.

Ранее Милана Стар высмеяла отца после его заявлений о женщинах.