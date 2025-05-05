«Странно»: раскрыто, кто крестил детей Филиппа Киркорова

Светская львица Алена Кравец объяснила появление ведущего Андрея Малахова на дне рождения певца Филиппа Киркорова. Она заявила, что журналист является крестным дочери и сына исполнителя.

Об этом узнал сайт aif.ru.

Киркоров собрал на 58-летие много гостей: присутствовали композитор Игорь Крутой, певицы Ани Лорак, Наташа Королева и другие. Среди гостей заметили Андрея Малахова.

«Киркоров отметил день рождения широко с теми, с кем считает нужным: с кудрявыми, лысыми, рыжими. Андрей Малахов - его кум, он крёстный обоих детей Филиппа. Странно, если бы его не было», - поделилась Кравец.

Она прокомментировала подарки, которые преподносили Киркорову в день рождения. По словам Кравец, певцу «дарили дорогие статусные вещи», так как «в этом кругу не принято дарить дешевку». Она считает, что праздник прошел «достойно, со вкусом».

Напомним, у Киркорова двое детей: сначала у певца родилась дочь, а спустя год – сын. Ранее артист заявлял, что дети согласовывают с ним траты свыше 2 тыс. рублей.